EX ILVA, CONTE “BATTAGLIA LEGALE SAREBBE QUELLA DEL SECOLO”

ROMA (ITALPRESS) – “Ove mai fosse, la battaglia giudiziaria sarà quella del secolo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ospite a Porta a Porta, in merito alla vicenda dell’ex Ilva.

Alla domanda se l’acciaieria sarà nazionalizzata, Conte ha risposto così: “Stiamo valutando tutte le possibili alternative, ma non ha senso parlarne adesso”.

“Il governo è compatto, ha messo sul tavolo lo scudo penale, ci è stato detto che non era quello il problema. La questione è che il piano industriale non è sostenibile economicamente, può accadere ma qui è una crisi aziendale non comune, c’è stata una gara pubblica all’esito della quale c’è stata una aggiudicazione, Arcelor Mittal ha vinto, hanno assunto l’impegno contrattuale e quando ha espletato la gara ha avuto la possibilità di verificare. Oggi non ci possono dire che il piano non è sostenibile”, ha spiegato Conte.

(ITALPRESS).