Fari sul Santuario Maria d’Alemanna, meditazione e preghiere tutta la notte

Gela. Anche il Santuario di Maria santissima d’Alemanna partecipa all’iniziativa nazionale de “La notte dei Santuari”, unendosi in un’unica preghiera. Il programma prevede, con inizio alle 17, in linea con i santuari indicati dall’ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della conferenza episcopale italiana, l’accensione di fari come simbolo “di Speranza e di Misericordia, luoghi dello spirito per un rinnovato cammino di conversione”. Nel sito eretto in onore di Maria santissima d’Alemanna, nel villaggio Aldisio, retto da don Rosario Sciacca, si inizia con la meditazione del Santo Rosario e, dalle 20, si prosegue con la veglia di preghiera e adorazione eucaristica.