Farruggia, “non abbiamo accordi con Greco e con i suoi consiglieri, nessuna intesa su rendiconto”

Gela. “Accordi con il sindaco e con i consiglieri che lo sostengono? E’ solo fantapolitica alimentata dal centrodestra che deve giustificare la sconfitta sulla sfiducia”. La grillina Virginia Farruggia esclude che dietro al non voto alla mozione possa esserci una strategia politica tesa alla convergenza verso l’area politica del primo cittadino. “In aula, durante il dibattito sulla sfiducia – spiega – abbiamo chiesto le dimissioni del sindaco e così è stato. Per noi, il risultato è stato acquisito. Altrimenti, avremo votato la sfiducia. Il rendiconto? Non c’è nessun collegamento con la decisione che abbiamo adottato lunedì, in aula. Personalmente, valuterò la relazione dei revisori, che dovrà essere convincente. Non abbiamo assunto impegni con nessuno”. Il consigliere pentastellato, il dem Gaetano Orlando, i civici di “Una Buona Idea” e gli altri progressisti, Paola Giudice e Alessandra Ascia, hanno lasciato l’aula al momento del voto sulla sfiducia, dopo che Greco aveva già comunicato le dimissioni. “Non so cosa deciderà di fare il sindaco – continua Farruggia – sono però sicura che non si è trattato di un bluff”. Per la grillina, le scelte del fronte dei “responsabili” sono finalizzate alla salvaguardia della città e dell’ente. “Il centrodestra è andato avanti dimostrando di non avere riguardi verso la città – continua – se avessimo sfiduciato il sindaco, cosa sarebbe accaduto ai lavoratori della Ghelas? A fine mese scade la proroga e rischiavano di trovarsi senza più un lavoro. Ci vuole responsabilità. Anche sugli atti finanziari, sono convinta che sia meglio avere un commissario che operi in presenza del consiglio comunale. Ripeto, però, che non abbiamo nessun impegno rispetto al voto del rendiconto 2021”.