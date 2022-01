FC colpito dal Covid ma la pausa agevola il recupero

Gela. Tre casi di positività in via di guarigione all’interno di una squadra quasi interamente vaccinata, ma l’imprevisto prolungamento dello stop al campionato offre al Gela FC l’occasione per recuperare l’intera rosa a livello atletico e mentale. A seguito del vertiginoso incremento dei positivi al covid durante le festività, la ripresa dei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria è stata posticipata al 23 gennaio. Ma non tutto il male viene per nuocere. La squadra di mister Evola, demotivata e delusa dalle 5 sconfitte registrate nelle ultime partite di andata del campionato di Promozione, muta questa pausa in un’opportunità per tornare al completo e recuperare la grinta e la determinazione giusta per scendere in campo consapevole delle proprie capacità. “Abbiamo avuto 3 casi di positività, ma Sammartino, Ascia e Scerra, sono già in via di guarigione. Tony è già tornato in gruppo e Angelo tornerà venerdì – afferma mister Evola – Questo mese di stop ci è servito per poter recuperare a livello atletico e mentale e la squadra sta reagendo nel migliore dei modi. Sicuramente, però, serve va anche il calcio giocato e i ragazzi stanno fremendo per tornare in campo”.