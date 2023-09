“FdI metta da parte la campagna elettorale”, Greco: “Si impegni su riequilibrio e royalties”

Gela. In questi giorni, come abbiamo ampiamente riportato, sono venuti meno anche gli ultimi frangiflutti politici in uno scontro tra centrodestra e pro-Greco dai toni sempre più esasperati. In aula consiliare, non sono mancate bordate. Il sindaco Lucio Greco, l’aveva già abbondantemente preannunciato, non condivide l’incedere politico del parlamentare Ars Giuseppe Catania e più in generale del gruppo di Fratelli d’Italia, che ieri ha chiesto chiarimenti sulla copertura dei costi dei recenti eventi in risposta piccata all’assessore Salvatore Incardona. “Voglio rassicurare l’onorevole Catania, sindaco di Mussomeli, che sono assolutamente sereno – dice Greco – ho la serenità e la consapevolezza di chi ogni giorno è impegnato ad affrontare e risolvere i problemi di una comunità vasta e complessa, di farlo con dignità, cercando soluzioni nel più breve tempo possibile, con approccio costruttivo, propositivo e nel rispetto dei cittadini”. Ancora una volta, l’avvocato attende dal centrodestra, anche a livello palermitano e romano, riscontri concreti sui temi che affliggono la città e l’ente comunale. “Visto che Fdi – continua Greco – e Catania in testa, hanno iniziato, con largo anticipo, la campagna elettorale, convinti di avere la vittoria in tasca, si dimostrino all’altezza dei gravi e pesanti problemi che sta vivendo la città e si sforzino di trovare soluzioni, invece di assumere posizioni disfattiste, propagandistiche e prive di contenuti. Si impegnino, ad esempio, sul piano di riequilibrio dei conti dell’ente e per evitare il dissesto finanziario. Sostengano la mia richiesta per il riconoscimento ai Comuni siciliani delle royalties sull’estrazione del gas naturale. Si mettano al lavoro per esitare prima possibile le variazioni di bilancio, alle quali sono legate tanti progetti già pronti, opere pubbliche da iniziare, altre iniziative da mettere in campo, piuttosto che polemizzare e criticare, senza mai sforzarsi di affrontare le emergenze e i problemi della città in modo serio e responsabile”.