“Alleanza su temi con Pd, M5s e civici”, Donegani: “Siragusa? Non si è mai confrontato con partito”

Gela. Una coalizione dai confini ampi ma non snaturata sul piano della coerenza politica. A questo guardano i vertici del laboratorio “Progressisti e rinnovatori”, come ribadisce l’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, ancora una volta al centro di tante voci per un’eventuale candidatura a sindaco. “Mi pare che non si debba più parlare di alcuna precondizione – sottolinea – non c’è mai stata. Come concordato con i riferimenti del laboratorio “PeR”, a partire dall’ingegnere Franco Liardo, e con l’avvocato Paolo Cafà di Sinistra Italiana, si vuole proseguire in un percorso condiviso sui temi con il Partito democratico. Sono convinto che ci siano tutte le condizioni per ampliare con un dialogo da sviluppare anche con il Movimento cinquestelle e con Una Buona Idea”. Donegani vuole mettere da parte le polemiche tutte interne all’area dem. L’ex segretario cittadino del Pd Guido Siragusa, a più riprese, ha parlato di una candidatura a sindaco già promessa a Donegani e che sarebbe “un fardello” per ogni tentativo di alleanza. “Non ho nulla da dire a Siragusa – spiega l’esponente di “PeR” – penso non ci sia più una condizione Siragusa. Ha avuto un anno di tempo per tracciare la linea. Invece, non ha mai convocato una riunione. Ha scelto di parlare solo con la stampa piuttosto che confrontarsi prima con il partito. L’inadeguatezza della sua segreteria ha reso necessario il commissariamento. Si è dimesso poche ore prima dell’unica riunione che era stata fissata. Non ho altro tempo da perdere. Dobbiamo costruire sui temi. Chi ha da dire qualcosa, venga negli organismi competenti. Siragusa ha preferito non farlo. Ha avuto solo da ridire, di volta in volta, contro me, contro Di Cristina e ora contro Arancio”. Donegani, che ha partecipato alla direzione allargata indetta dal commissario dem Arancio, sembra pienamente inserito nel contesto della ricostruzione del centrosinistra locale, allargato a grillini e civici. “La priorità sono i temi – conclude – dobbiamo costruire a partire da quelli. In questi giorni, con un video sui social, ho sottolineato la necessità che si proceda con i rimborsi dei ticket rispetto al tema delle liste di attesa in sanità. Dobbiamo ricostruire dai servizi e dai diritti dei cittadini”.