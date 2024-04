FdI, per il seggio all’Ars trattazione anticipata: udienza d’appello a maggio prima delle amministrative

Per Fratelli d’Italia, sulla scorta della decisione che sarà adottata in giudizio, potrebbe aprirsi una rivisitazione di certi equilibri interni, ad iniziare proprio dalla posizione di Scuvera che si troverebbe riferimento territoriale. I meloniani, in città, non hanno schierato il candidato di bandiera che tanti si aspettavano per le urne di inizio giugno. Per diverse settimane hanno insistito sul capogruppo consiliare Vincenzo Casciana, spinto dai vertici provinciali che si rivedono in Catania (attraverso il presidente Gianluca Nigrelli). Alla fine, anche FdI ha fatto un passo indietro, decidendo di appoggiare l’ingegnere Grazia Cosentino, “sponsorizzata” in primis dai cuffariani, da un’area di Forza Italia e dai renziani di Italia Viva. Soluzione che non ha generato troppi proseliti nel partito della Meloni che si trova pure a gestire il caso Scerra. Il consigliere FdI, che è stato in ballo per la possibile candidatura a primo cittadino, è andato oltre le “colonne d’Ercole” del partito lanciando la sfida di “Alleanza per Gela”, coalizione che ambisce al municipio, con il consigliere candidato e diverse entità si stanno collocando fuori dal blocco ufficiale delle “sei sorelle” del centrodestra.