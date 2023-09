FdI, “sindaco e Incardona spieghino come pagheranno i fornitori e i servizi degli eventi”

“Ci dispiace dover constatare come, in un contesto di dissesto economico finanziario, l’assesore Incardona e il sindaco abbiano ordinato la fornitura di beni e servizi senza la necessaria copertura finanziaria e senza il rispetto delle buone pratiche di gestione amministrativa. Oggi – aggiungono gli esponenti FdI – chiediamo al primo cittadino e all’assesore in che modo intendono pagare i sevizi e le forniture dagli stessi commissionati per il concerto della banda della guardia di finanzia, sicuri come siamo che una un’eventuale proposta di variazione di bilancio illegittima non potrà essere esitata farovelmente dal civico consesso, che non potrà avallare e ratificare le malefatte di un’amministrazione spregiudicata e arrogante”. Ancora una volta costi e crisi finanziaria diventano oggetto di contesa politica.