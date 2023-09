Festa della patrona in tono minore? Tanti cittadini risentiti e a rischio anche le luminarie

Gela. Il sindaco Lucio Greco ha annunciato che l’ente comunale non potrà contribuire al finanziamento della festa della patrona Maria SS d’Alemanna a causa della crisi che l’ente comunale sta attraversando. Questa notizia ha suscitato grande sdegno da parte dei cittadini. Sia sulla piazza virtuale dei social che in quelle fisiche collegate da corso Vittorio Emanuele, i cittadini gelesi contestano l’operato dell’amministrazione comunale che, a causa della grave crisi di bilancio, non ha potuto garantire i tradizionali festeggiamenti per la patrona e commentano anche le mancate luminarie lungo il percorso della processione e che vestono a festa il centro storico.

“È una vergogna, una cosa mai successa da che ne ho memoria – dicono diversi cittadini – la festa della patrona è un appuntamento annuale e l’amministrazione doveva organizzarsi per tempo”.