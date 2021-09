FI alla scelta, confronto sul secondo assessore: Pepe, “divisioni? Non ce ne sono”

Gela. “Problemi interni? Li escludo. Non ce ne sono”. Il coordinatore cittadino di Forza Italia Vincenzo Pepe allontana qualsiasi rischio di crisi interna al gruppo azzurro, che deve arrivare ad un’intesa sul nome da indicare al sindaco Lucio Greco, per aprire al secondo assessorato. “Dobbiamo solo chiarire l’aspetto degli accordi preelettorali – aggiunge Pepe – sicuramente arriveremo ad una decisione, magari a maggioranza. Chiariremo tutto, senza problemi”. Dopo alcuni rinvii, i forzisti si vedranno domani, per chiudere il cerchio intorno a quello che dovrebbe essere il secondo assessore del partito. Pare che l’intesa con il sindaco Lucio Greco sia già acquisita, bisognerà però dare un nome e un volto alla proposta azzurra. Ipotesi se ne sono fatte tante. Sono stati presi in esame i profili dell’attuale capogruppo all’assise civica Luigi Di Dio, dell’ex consigliere comunale Francesca Caruso, dell’avvocato Angelo Cafà (primo dei non eletti alle amministrative di due anni fa) e di un altro ex consigliere, il medico Antonino Biundo (ora nell’area forzista).