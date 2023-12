“FI e centrodestra? Servono tavoli seri”, Trainito: “Parlo con tutti, la città ha bisogno di facce nuove”

Gela. “La lista? So soltanto che il nostro coordinatore ci sta lavorando. Ci saremmo dovuti riunire, anche per costruire un direttivo cittadino, ma fino ad oggi non è accaduto. Penso che già dalle prime settimane del nuovo anno si debba dare vita a tavoli seri, dove si discuterà di progetto per la città ma anche di assessori e del candidato a sindaco. Non si può perdere altro tempo”. Il capogruppo azzurro in consiglio comunale Rosario Trainito, probabilmente, si sarebbe atteso un’evoluzione diversa nella “geografia” locale del centrodestra ma anche tra i ranghi di Forza Italia. Il presidente della commissione consiliare sanità e ambiente non ha mai fatto mistero di rivedersi nel parlamentare Ars Michele Mancuso. Il deputato sta lavorando a livello provinciale e l’obiettivo sembra quello di partire in pole position per vincere anzitutto a Caltanissetta. Spesso, ha riferito comunque di guardare con attenzione a Gela. “Dobbiamo avere una visione chiara, nel centrodestra e in Forza Italia – precisa Trainito – ci sono ruoli assegnati ed è giusto che vengano rispettati. Suppongo che la lista, alla quale il nostro coordinatore cittadino dice di stare lavorando da tempo, sarà forte. Ma è giunto il momento di concretizzare. Serve alla città e serve a chi si è sempre speso per il partito”. Trainito è ancora più convinto che il cambio di marcia, in città, si potrà attuare svecchiando la classe politica. “Non si può sempre puntare sulle stesse facce, uguali da vent’anni – sottolinea – se c’è la volontà di cambiare e affidarsi ai giovani, bene. Altrimenti penso che non ci saranno grandi sussulti per il territorio”. Era già piuttosto critico tra le fila dei pro-Greco e ora, dall’opposizione, conferma “il fallimento del sindaco”.