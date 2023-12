Torna alla Verga il “Mercatino di Natale solidale”

Gela. Sarà completamente devoluto in beneficenza il ricavato dei mercatini di Natale che in questi giorni si stanno svolgendo all’istituto comprensivo Giovanni Verga di via Salonicco.

Il tradizionale appuntamento è stato realizzato ancora una volta grazie alla collaborazione del corpo docente e delle famiglie.

“Un appuntamento importante per la nuova scuola che si apre agli altri in nome della solidarietà- ha dichiarato il vice-preside Nunzio Cassarino- abbiamo preparato tutto questo per creare un fondo di solidarietà e aiutare chi ne ha bisogno.”