“Fi in città non esiste”, Maniscalco ai vertici azzurri: “Linea Miccichè-Mancuso non funziona”

Gela. “Forza Italia? In città non c’è un partito”. L’ex coordinatore azzurro Emanuele Maniscalco, tra i punti fermi del gruppo politico dell’ex deputato regionale Pino Federico, continua a tracciare un netto confine tra il prima e il dopo forzista. Alle amministrative, ha appoggiato la coalizione di centrodestra, seguendo le sorti di “Avanti Gela” e ottenendo la designazione ad assessore. Nessuna adesione, invece, alla linea del coordinatore provinciale Michele Mancuso, che ha stretto un patto di ferro con la coalizione del sindaco Lucio Greco. Dopo la sconfitta elettorale, anche se la lista di “Avanti Gela” ha trascinato la coalizione piazzando all’assise civica due consiglieri comunali (Gabriele Pellegrino e Salvatore Scerra sono stati i più suffragati in assoluto), il gruppo dovrà darsi una collocazione precisa. “Credo che a settembre inizieremo a valutare – dice ancora Maniscalco – per ora, c’è il gruppo consiliare di “Avanti Gela” ed è il nostro riferimento. Forza Italia a guida Miccichè-Mancuso non funziona. Fino ad oggi, non c’è stata nessuna convocazione del partito. Noi militanti storici ci siamo, il problema è che non c’è il partito”. Una dura critica verso la guida del deputato regionale Michele Mancsuco, che stando con la coalizione di Greco ha comunque incassato la vittoria, pur senza la lista ufficiale di Forza Italia. In giunta, c’è l’attuale coordinatore cittadino Nadia Gnoffo, mentre tra i banchi d’aula l’ex dem Carlo Romano e Luigi Di Dio hanno ufficializzato l’adesione al gruppo di Forza Italia.