FI, incontri in città con Mancuso: Pepe, “centrodestra unito ma partito ha un candidato”

Gela. E’ stata una giornata di incontri, in città, tra il parlamentare Ars Michele Mancuso e il gruppo dirigente forzista. Lo stesso Mancuso l’aveva preannunciato e oggi ha avuto modo di interfacciarsi direttamente con il gruppo locale. I contatti sono comunque costanti. E’ stata una visita soprattutto organizzativa. Il partito, che in consiglio comunale conta sul capogruppo Rosario Trainito e su Carlo Romano, ufficializzerà a breve la sede della segreteria e si dovrebbe arrivare ad un vero e proprio direttivo, atteso da tempo. “Le amministrative? Noi siamo per il modello che ha portato a vincere in Regione – dice il coordinatore locale Vincenzo Pepe – una coalizione unita e ampia di centrodestra, con un unico candidato a sindaco”. Per i forzisti, c’è da replicare il modello palermitano, cercando di non incorrere in divisioni. “Forza Italia un suo candidato ce l’ha anche se non è ancora il momento di svelarlo – continua Pepe – siamo pronti a confrontarci con tutto il centrodestra. La nostra proposta la faremo ma se ce ne sarà una diversa capace di aggregare di più, allora rispetteremo la decisione. Forza Italia è per l’unità del centrodestra”. Mancuso, anche nel fine settimana, aveva già spiegato che il confronto nel centrodestra deve iniziare a svilupparsi e il partito non si tira indietro da un eventuale ruolo di guida, anche con un possibile candidato a sindaco. Bisognerà prima di tutto entrare nel vivo di una dialettica d’area.