“FI non ha mai chiesto posti”, Pepe: “Greco assicuri più coinvolgimento nelle scelte”

Gela. Nella riconferma complessiva della sua giunta, il sindaco Lucio Greco ha ribadito il rapporto politico, anche con Forza Italia. Nessun divorzio dagli azzurri, che c’erano già nel patto di due anni fa, quello che consentì di ottenere la vittoria alle urne. Ad un certo punto, già prima dell’azzeramento, intorno ai berlusconiani si sono concentrate tante voci. Gran parte degli alleati si sono messi di traverso, nella strada che avrebbe dovuto condurre i forzisti ad ottenere una seconda rappresentanza in giunta. Se n’è parlato per mesi e il sindaco Lucio Greco sembrava pronto a confermare il rafforzamento dei berlusconiani. Poi, tutto si è fermato e ieri c’è stata l’ufficializzazione della riconferma dell’assessore Nadia Gnoffo, unico rappresentante forzista in giunta. Niente scossoni, anche se diversi alleati, soprattutto del fronte civico, ritengono che comunque ci sia stato un ridimensionamento del ruolo del partito. “Forza Italia non ne ha mai fatto una questione di posti – dice il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe – non abbiamo mai chiesto nulla di più rispetto a quello che era stato concordato. Il secondo assessorato è stato proposto dal sindaco e per noi non c’erano problemi, anzi. Abbiamo fornito una rosa di nomi. Alla fine, il sindaco ha deciso di non nominare un secondo assessore di Forza Italia. Andiamo ugualmente avanti, ci interessa governare la città. Per noi, la riconferma dell’assessore Gnoffo è un ottimo risultato. Ha lavorato bene e potrà dare seguito ai progetti già avviati”. All’indomani della presentazione della giunta, riconfermata, Pepe non usa toni da “separati in casa”, tutt’altro.