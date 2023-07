“FI vuole svilire gli alleati, a partire da FdI”, Greco: “Mancuso ad oggi cosa ha fatto per la città?”

Gela. L’alleanza tra il sindaco Lucio Greco e il gruppo di Forza Italia è ormai un lontano retaggio politico. Il divorzio è stato sancito lo scorso anno e ancora adesso non mancano gli strascichi. Il sindaco Lucio Greco richiama alle proprie responsabilità anche il parlamentare Ars Michele Mancuso, fautore del passaggio azzurro all’opposizione e sponsor del centrodestra cha lavora all’alleanza per le prossime amministrative. “Non avevamo dubbi che l’onorevole Michele Mancuso, da cinico opportunista politico, si affrettasse a benedire un’alleanza extra large in vista delle prossime elezioni amministrative, rivendicando, per altro un ruolo di primo piano per sé e per il suo partito. Una posizione – dice il sindaco – che tende perfino a svilire il valore dei suoi stessi potenziali futuri alleati, ad iniziare da Fratelli d’Italia, sottovalutando il peso politico che quest’ultimo partito può vantare in città come pure in sede regionale e nazionale. Forza politica che non crediamo possa farsi relegare a un ruolo marginale rispetto a Forza Italia e a Mancuso in particolare”. Il sindaco fa capire di guardare con molta attenzione a ciò che sta accadendo nell’area politica nella quale si è sempre rivisto.