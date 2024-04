Casciana non rompe con FdI e Cosentino, incontro e condivisione sui temi

Gela. Non ci saranno divisioni. Il capogruppo consiliare FdI Vincenzo Casciana, fino a qualche giorno fa proposta esclusiva del partito per la candidatura a sindaco, sta con l’ingegnere Grazia Cosentino. “Come cittadini, abbiamo la responsabilità di contribuire al benessere collettivo e di lavorare insieme per il bene comune. Amministrare una città richiede di mettere da parte l’ego personale e di pensare in termini di noi. Dobbiamo agire per il bene di tutti, senza privilegiare il proprio interesse individuale. Solo così possiamo costruire una comunità forte e coesa.

In funzione di questo Ho preso la difficile decisione di rimettere la mia candidatura nelle mani del partito. Questa scelta è stata guidata da diverse considerazioni, prima tra tutte quella di offrire alla nostra città martoriata una guida solida. Un centrodestra rappresentato da una vasta coalizione di gruppi e partiti può portare stabilità e progresso. Sono certo che Il consolidamento di rapporti politici a livello nazionale e regionale e’ cio’ di cui la città ha bisogno, soprattutto in questo particolare momento di sofferenza e non di governi locali improvvisati che possano portare ad un maggiore isolamento. Mi riconosco nei valori di Fratelli d’Italia e ho fiducia nel percorso che il partito propone. Seguirò le determinazioni del partito con impegno e dedizione, continuando a lavorare per il bene di tutti i cittadini. In ragione di ciò con l’ingegnere Grazia Cosentino ho condiviso alcune proposte che riguardano la sostenibilità ambientale, la promozione di politiche che tutelino l’ambiente e favoriscano lo sviluppo sostenibile. Questo include iniziative per la riduzione dell’inquinamento, la promozione delle energie rinnovabili e la salvaguardia delle risorse naturali; la crescita economica del nostro territorio, creando opportunità di lavoro, sostenendo le imprese locali e promuovendi l’innovazione; l’inclusione sociale con l’impegno di garantire che nessuno sia lasciato indietro, politiche per l’accesso all’istruzione, la tutela dei diritti dei lavoratori e il sostegno alle fasce più vulnerabili della societa’; infrastrutture e sviluppo in modo da rendere la nostra città più efficiente e attrattiva per i cittadini e gli investitori; la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, coinvolgendo la comunità nelle decisioni che riguardano il futuro”.