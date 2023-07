Greco scrive a Schifani: “Subito tavolo per royalties di “Argo-Cassiopea”, come in Basilicata”

“La città – aggiunge il primo cittadino – è ricca di materie prime. In qualità di sindaco sento il dovere di lavorare assieme alla Regione Siciliana e alle aziende del gruppo Eni affinché questa ricchezza possa rappresentare un valore per il territorio, con ricadute positive per cittadini, imprese e, inoltre, possa costituire un’ulteriore boccata d’ossigeno pe l’ente che rappresento. Sul territorio comunale, come noto, viene già esercitata l’attività estrattiva del gas e del greggio sia sulla terraferma che in modalità off shore. Inoltre, a breve, saranno messi in esercizio i campi del gas Argo e Cassiopera. Alla luce di questo siamo chiamati a progettare un nuovo modello sostenibile, basato sul gas, che preveda benefici sostanziali e tangibili, secondo quanto già attuato nella regione Basilicata. Per questo, mi sono dichiarato disponibile, sin da subito, a discutere e mettere in atto quanto necessario alla realizzazione di un nuovo sistema energetico agevolato per la città e per le sue imprese”. La giunta comunale varò anche un atto di indirizzo in tal senso. Servono però risposte istituzionali e la politica regionale dovrà avere un ruolo importante.