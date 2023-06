Finanziamenti, atti Unione Comuni in consiglio: si deve chiudere entro fine mese

Gela. La fase in atto si conferma quella decisiva per i finanziamenti della nuova programmazione 2021-2027. Entro fine giugno, senza possibilità di proroghe, bisognerà strutturare a pieno regime l’Unione dei Comuni. E’ il nucleo fondamentale dell’Area urbana funzionale, coordinata dal Palazzo di Città ma che annovera anche i Comuni di Niscemi e Butera. Questa mattina, il gruppo di lavoro, il dirigente Antonino Collura e i referenti dei tre Comuni, compreso l’assessore Francesca Caruso, hanno fatto il punto della situazione sulla strategia che dovrà essere delineata con i progetti destinati ai finanziamenti. La Regione difficilmente concederà deroghe. L’Unione dei Comuni, il cui statuto è stato varato dai consigli dei tre enti, dovrà avere una propria fisionomia nell’arco delle prossime settimane. Sarà il passaggio decisivo per non perdere il treno della nuova programmazione. L’Unione avrà un volto tecnico e uno politico. Ieri, il dirigente Collura, che coordina anche questo capitolo, ha trasmesso gli atti alla presidenza del consiglio comunale. Sarà fissata una seduta del civico consesso per individuare i tre consiglieri che andranno a far parte del consiglio dell’Unione, nella quota destinata a Palazzo di Città. Nella giunta dell’Unione, invece, siederanno i tre sindaci.