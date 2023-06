Finanziamento accessi a mare, Farruggia: “stanziamento c’è stato, non spetta a Di Paola verificare”

Gela. Ci sono tutte le condizioni, compreso lo stanziamento, per far sì che i fondi regionali per gli accessi a mare possano essere utilizzati dall’ente comunale. Il consigliere del Movimento cinquestelle Virginia Farruggia conferma quanto è stato annunciato dal vicepresidente Ars Nuccio Di Paola. Il finanziamento è rivolto a maggior ragione agli accessi a mare per i disabili. “Il decreto di finanziamento è del dicembre dello scorso anno – dice Farruggia – l’onorevole Di Paola, che ottenne l’approvazione dell’emendamento per sbloccare le somme, lo scorso aprile ha inviato una nota dettagliata per capire se l’iter del finanziamento fosse andato avanti. Lo stanziamento c’è. La mancata liquidazione dell’anticipo del sessanta per cento, su uno stanziamento complessivo di centomila euro, non si deve ad omissioni di Di Paola. Sono questioni che riguardano gli uffici. Un’amministrazione comunale che si riconosce nel centrodestra non dovrebbe avere problemi ad interfacciarsi con gli assessorati in Regione. Sono il sindaco e i suoi assessori, che si riconoscono nel centrodestra, a doversi attivare per chiudere favorevolmente il percorso e avere riscontri dalla Regione”.