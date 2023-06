“Tempo scaduto per gli atti finanziari”, Di Stefano: “Spiegazioni valide o sarà sfiducia”

Gela. “Non ci sono più alibi”. L’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano è stato tra quelli che hanno ritenuto opportuno assicurare maggiore tempo all’amministrazione comunale per adempiere a quanto richiesto dalla Corte dei Conti. Con il rendiconto 2021 approvato in giunta ma lontano dal varcare l’ingresso del civico consesso per il voto finale, lo scenario cambia e anche drasticamente. “Il nostro gruppo, giustamente, ha fatto una scelta netta e concesso più tempo all’amministrazione comunale per predisporre il rendiconto e i correttivi – spiega l’ex assessore – però, questi atti non arriveranno in consiglio comunale in tempo utile per rispettare le scadenze. Noi, lunedì, andremo in aula e chiederemo spiegazioni. Senza risposte valide, voteremo la sfiducia. Non ci sono dubbi su questo e lo faremo confrontandoci anche con gli altri gruppi che hanno seguito la linea della responsabilità. Non sarà sufficiente venire in aula consiliare e spiegare di aver approvato il rendiconto in giunta. Parliamo di un atto che inevitabilmente ha le attenzioni della Corte dei Conti e della procura, non si può pretendere che i revisori rilascino il parere come se nulla fosse. Ci sono delle precise procedure da osservare”. I civici di “Una Buona Idea”, salvo ulteriori capovolgimenti di fronte, vanno verso la sfiducia al sindaco Lucio Greco. Sarà impossibile, infatti, approvare il rendiconto e avere il via libera ai correttivi, al massimo entro la prossima settimana. La mozione voluta fortemente dal centrodestra è però sottoposta ad un andirivieni di accadimenti politici, che adesso potrebbe farla saltare. I leghisti hanno annunciato che il partito è per non discutere la mozione, considerandola ormai non in linea con le attuali priorità amministrative, a partire dalla necessità di impedire che la crisi finanziaria dell’ente degeneri.