Focolai Covid in Sicilia, Musumeci: “Non escludo misure restrittive”

Palermo. I due positivi a Gela e Butera, il focolaio di Misterbianco, i 181 i positivi totali di Coronavirus in Sicilia. Torna una certa preoccupazione per la ripresa del livello di contagiosità del virus nell’isola. Segnali che preoccupano anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che non nasconde l’ipotesi di misure nuovamente ristrettive per chi non rispetta le prescrizioni anti covid.

“Un dato che ci impone di fare appello – ha detto Musumeci – a una maggiore disciplina collettiva. Evitare gli assembramenti, usare la mascherina nei luoghi all’aperto frequentati, usarla sempre nei luoghi chiusi (tranne a casa propria), mantenere la distanza di un metro con persone non conviventi, l’uso di guanti e mascherina per gli operatori commerciali di generi alimentari (anche ambulanti).