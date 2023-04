Folla di devoti per i riti del venerdì santo, “la città risorga insieme al Cristo”

Gela. In piazza Umberto I, questa mattina, centinaia di fedeli hanno atteso l’uscita del Cristo per accompagnarlo nel viaggio che lo ha condotto alla crocifissione. Le processioni del triduo da sempre sono molto coinvolgenti e significative per la maggior parte della cittadinanza. Sono un’occasione vera per riflettere sul mistero pasquale. Non solo folklore o devozione, ma memoria tangibile, rappresentata, ripresentata e attualizzata, della sofferenza. Questo è il primo anno in cui i riti della Pasqua vengono finalmente vissuti liberi da mascherine e restrizioni. Lo scorso anno fino all’ultimo si era temuto che le tradizionali processioni venissero annullate a causa dell’instabilità della curva epidemiologica, ma come ben ricordiamo la Cei ha dato il via libera affidandosi al buon senso dei fedeli che diligentemente hanno indossato le mascherine ed evitato assembramenti. Quello di oggi è un ritorno alle processioni pre-Covid.