“Fondi Patto per il Sud scippati dal governo di centrodestra”, Orlando: “Musumeci li porta a Catania”

Gela. Il centrodestra ha scippato alla città i soldi del Patto per il Sud. Trentatré milioni di euro definanziati dal governo regionale del presidente Nello Musumeci. Per il Pd locale, non ci sono altre chiavi di lettura. “La posizione del mio partito è chiara sulla vicenda dei soldi del Patto per il Sud scippati ai gelesi dal governo di centrodestra – dice il capogruppo in consiglio comunale Gaetano Orlando – su questa vicenda non siamo tutti uguali. Voglio ricordare che i governi di centrosinistra avevano previsto queste somme per Gela, mentre il governo delle destre di Musumeci li sta portando nel catanese. Su questa storia noi non retrocederemo di un centimetro e insieme alle nostra rappresentanza regionale lotteremo affinché le somme restino nella nostra città”. Orlando chiama tutti a raccolta e ribadisce che i dem all’Ars hanno già depositato un’interrogazione sul caso.