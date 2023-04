Fondi Pnrr, controlli per prevenire corruzione e infiltrazioni criminali: firmato protocollo

Sul Pnrr, sale il livello di attenzione mentre l’amministrazione ha voluto creare un gruppo di lavoro apposito, disponendo l’accorpamento tra l’unità speciale e l’Autorità Urbana. Il protocollo avrà una validità di tre anni, rinnovabili. Il segretario generale Carolina Ferro, a sua volta, avrà un ruolo di controllo, anzitutto sul fronte dell’anticorruzione. Al tavolo di presentazione del protocollo hanno preso parte inoltre gli assessori Francesca Caruso e Salvatore Incardona e ancora il dirigente Antonino Collura. Caruso e l’architetto Collura stanno coordinando i settori cruciali per i finanziamenti. Chiaramente, la guardia di finanza si muoverà anzitutto con il comando locale e alla riunione c’era il maggiore Michele Bellopede. La Corte dei Conti, di recente, ha posto in capo agli organismi tecnici degli enti comunali, compreso quello locale, precisi obblighi di controllo complessivo, per il rispetto dei cronoprogrammi dei progetti e per il buon esito dei finanziamenti autorizzati.