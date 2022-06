Fondi regionali per gli alunni disabili, civici: “Giunta non perda questa opportunità”

“Il dipartimento regionale della famiglia ha emanato in questi giorni un decreto di finanziamento di quasi 16 milioni di euro per garantire sino a fine anno l’assistenza agli alunni disabili. Questo è un tema a noi particolarmente caro. Chi ha l’onore di fare politica deve avere soprattutto il dovere di impiegare tutte le proprie risorse per garantire il massimo sostegno alle fasce deboli e ancor di più alle persone con disabilità e ai loro familiari. Con questo decreto vengono destinati alla provincia di Caltanissetta 770 mila euro. Per questo motivo – dicono i consiglieri – ringraziamo l’assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Antonio Scavone, e ne approfittiamo per suggerire, in un clima di massima cooperazione, all’assessore ai servizi sociali di mettere in atto tutte le misure al fine di non perdere nulla e dare seguito a questo finanziamento. La questione disabilità deve essere affrontata e sostenuta come priorità e siamo sicuri che questa sia la linea del sindaco e di tutta la giunta”. Per i civici, infatti, anche l’amministrazione comunale deve fare tutto quello che è possibile per dare sostegno agli alunni disabili e alle loro famiglie.