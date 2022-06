“FI e Greco dialogo importante”, Trainito: “E’ opposizione che non lavora per la città”

Gela. Tra Forza Italia e il sindaco Lucio Greco, da qualche tempo sembra avviata una nuova fase, con il tentativo di superare definitivamente le incomprensioni che ci sono state, anche politiche. “C’è un ottimo rapporto”, dice il capogruppo forzista in consiglio comunale, Rosario Trainito. L’esponente azzurro, molto vicino al parlamentare regionale Michele Mancuso, ha l’obiettivo di non creare nuove frizioni. “Onestamente, io e il partito siamo stati attaccati in maniera gratuita e mi riferisco a quello che è stato dichiarato di recente dai consiglieri comunali di “Una Buona Idea” – dice ancora – però, l’interesse di Forza Italia è di lavorare per la città e devo dire che in maggioranza si è creata una situazione, anche politica, di tregua interna, che probabilmente non c’era mai stata. Spero ci sia la volontà di andare avanti così, senza farsi trascinare da interessi elettoralistici, magari con il tentativo di rifugiarsi dietro al civismo”. Ieri, i pro-Greco, chiamati alla prova del piano economico finanziario e delle tariffe Tari hanno dovuto cedere il passo, con numeri che non sono stati sufficienti. Si torna tra i banchi dell’assise civica, questa sera. “Io non credo che sia stato un problema da addebitare alla maggioranza – aggiunge Trainito – anche perché le due assenze di ieri sera erano giustificate e dovute a ragioni di salute. Invece, il vero problema è un’opposizione che non ha voglia di lavorare per la città e anzi la danneggia. Ci può stare che si faccia cadere il numero legale, anche per lanciare messaggi politici. Però, non ho per nulla condiviso richieste sul Pef, che sono state formulate solo in maniera demagogica. Sul piano economico finanziario, l’opposizione non si è voluta prendere responsabilità, a danno della città. Non è la prima volta che capita e le colpe dell’opposizione sono evidenti”. Forza Italia, salvo nuovi scossoni, sembra intenzionata a mantenere i patti elettorali di tre anni fa e anche il parlamentare Ars Michele Mancuso l’ha più volte ribadito. Per prevenire nuovi fronti di crisi, Trainito è convinto che il sindaco Greco non debba fare scelte azzardate, almeno sul piano degli equilibri politici.