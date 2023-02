Gela. Già nella notte appena trascorsa non sono mancati i disagi causati dal forte vento e dalla pioggia. In città, l’ondata di maltempo si sta facendo sentire, anche con temperature molto rigide. L’allerta è protratta per l’intera giornata odierna. Lungo la Gela-Manfria, il vento ha divelto diversi tralicci e sono monitorati quelli per l’energia elettrica.