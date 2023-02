Pulizia e sanificazione nei siti Eni, appalto alla Nettuno: Corallo, “tutelati lavoratori”

“L’unica nota dolente riguarda gli ex lavoratori della Nuova Idea srl, i quali ad oggi non hanno ricevuto le retribuzioni di dicembre 2022 e gennaio 2023, oltre tutte le spettanze di fine rapporto, per le quali ci stiamo attivando per il recupero. Per tanto, viste le difficoltà oggettive date dal mancato pagamento delle mensilità, abbiamo chiesto ed ottenuto – dice ancora Corallo – dalla ditta subentrante la possibilità di anticipare una somma forfettaria alle maestranze ex Nuova Idea, pari a 300 euro ciascuno, così da poter dare una boccata di ossigeno alle maestranze in difficoltà, in attesa di recuperare sia le somme arretrate sia di ricevere le mensilità che matureranno da qui in avanti con la Nettuno, alla quale va un plauso per la sensibilità mostrata nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Alla Nettuno abbiamo già formulato una richiesta di incontro conoscitivo per i prossimi giorni, così da fare una panoramica su eventuali anomalie o criticità e trovare soluzioni positive e condivise”.