Forza Italia, delegazione del territorio al congresso nazionale: “Alle ammistrative alleanza compatta”

Gela. Al primo congresso nazionale di Forza Italia, senza il leader storico Silvio Berlusconi, c’è anche la delegazione del territorio, composta pure dal parlamentare Ars Michele Mancuso. Il capogruppo consiliare Rosario Trainito sta partecipando ai lavori, essendo delegato insieme ad altri quattro esponenti del partito territoriale. Non è un mistero che Trainito e Mancuso siano da tempo legati da un rapporto politico che li ha portati anche a fare scelte condivise, compresa quella di lasciare la giunta del sindaco Lucio Greco per aderire al fronte di opposizione. Gli azzurri, così come gli altri partiti d’area, sono impegnati nella costruzione di un’alleanza che dovrebbe essere alternativa all’amministrazione Greco. Ad oggi, non ci sono stati sviluppi ufficiali in un percorso che in città pare destinato ad una guida con le effigie di Fratelli d’Italia. Forza Italia vuole comunque avere un ruolo non secondario. A Roma, c’è pure il neo candidato a sindaco di Caltanissetta, l’avvocato Walter Tesauro, fortemente voluto da Mancuso.