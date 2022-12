Foto rimosse e loculi anonimi, a Farello impossibile risalire all’identità dei defunti

Gela. Per i familiari che oggi si sono trovati davanti al fatto compiuto, è l’ennesimo sfregio alla memoria dei loro defunti. Questa mattina, infatti, chi si è recato al cimitero Farello ha trovato solo loculi anonimi. Nei nuovi prefabbricati, da poco collocati per cercare di rispondere all’emergenza dei posti mancanti, mancavano tutte le foto per individuare i defunti. Molte erano a terra o nelle aree verdi. Per il resto, solo loculi di marmo del tutto anonimi, senza neanche un’indicazione dei nominativi. Pare che i custodi non sapessero nulla e i parenti dei defunti hanno chiesto spiegazioni, vista la quasi totale impossibilità di individuare le tombe dei loro cari. I prefabbricati avevano già fatto discutere, ma ora in totale anonimato è quasi impossibile risalire all’identità dei defunti.