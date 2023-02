Fuggì per evitare controlli, giovane assolto dall’accusa: condanna per guida senza patente

Gela. Cercò di evitare un controllo delle forze dell’ordine, mentre era alla guida di un’automobile. Per il venticinquenne John Parisi, che ha diversi precedenti penali alle spalle, è arrivata l’assoluzione per i fatti più gravi che l’hanno portato a processo. La fuga per seminare le forze dell’ordine gli è costata il giudizio. Difeso dall’avvocato Davide Limoncello, ha sostenuto il dibattimento, che alla fine si è concluso con una condanna, ad un mese, ma solo per la guida senza patente.