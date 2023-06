Fumata bianca, SSD Gela e Gela FC ad un passo dalla fusione

Gela. La fusione tra SSD Gela e Gela FC non è mai stata così vicina. A poco più di un mese dalle varie smentite delle due società calcistiche in merito, adesso sembra tutto quasi fatto. Molto probabilmente verrà indetta una conferenza stampa per il prossimo fine settimana per annunciare l’unione delle due società in un unico progetto riguardante il calcio a 11.

Negli scorsi giorni ci sono stati già i vari addii, con l’ormai ex diesse biancazzurro Marco Cammarata al Vittoria. Anche Mauro e Riggio sembrano vicini alla squadra biancorossa. Non rinnova invece il portiere Daniele Pandolfo e chiede il trasferimento anche il centrocampista Marco Camilleri. Resta però il nodo allenatore, con la SSD intenzionata a confermare Mirko Fausciana e il Gela FC che era ad un passo dall’accordo con Alessio Catania.