Dagli smartphone ai droni, come cambia la fotografia, Ferreri: “La qualità vince sempre”

Gela. Lo smartphone è un “nemico” della vera fotografia? Le competenze digitali sono prioritarie rispetto a scatti e video amatoriali? Che il mondo della fotografia e video editing sia cambiato è quasi banale e scontato rilevarlo. I professionisti della fotografia non sono però affatto preoccupati. Anzi, l’avvento della semplicità e della foto a portata di tutti amplifica la distinzione tra chi fa il fotografo o il videomaker di professione e tra chi si improvvisa. E la differenza si vede eccome.

Abbiamo voluto approfondire e farci una chiacchierata con Marco Ferreri, una vita dedicata all’arte della foto. Lo incontriamo nel suo studio, in una delle rare pause di lavoro. Dopo lo stop della pandemia l’attività è ripresa a grandi ritmi.

“Il mondo della fotografia è cambiato – ammette – devo dire radicalmente ma ciò che io e molti dei miei colleghi cerchiamo di far capire ai clienti e che il fotografo resta comunque una figura professionale e artistica di cui non si può fare a meno rispetto all’amico che s’improvvisa e fa 4 scatti. Li vedo come i 4 salti in padella”.

Anche le emozioni si raccontano in modo diverso. Le pose plastiche in un matrimonio sono ancora importanti? Come si racconta oggi il giorno delle nozze?

“Oggi il giorno delle nozze si racconta in maniera molto diversa rispetto a qualche tempo fa. Prima magari si dava molta attenzione alla casa degli sposi, ai dettagli, le tende, la scala, il portone di ingresso. Oggi invece si punta di più sul matrimonio fuori porta, location marine, hotel di lusso. Anche la cena al ristorante non è più quella di prima. Oggi si sta dando più attenzione all’intrattenimento: un bravo dee jay, un’ottima vodka con open bar e cosi via fino alle prime luci dell’alba. Piace molto”.

Non solo foto, anche la parte video è cambiata radicalmente. L’uso dei droni ad esempio era impensabile fino a qualche decennio fa.

“La parte video è cambiata tantissimo, prendiamo esempio le riprese col drone: oggi una coppia la prima domanda che mi pone è: ma il drone c’è vero?…” incuranti nel fatto che sto benedetto drone nel servizio contribuirà appena il 10%, quando invece ciò che oggi un videografo è portato a ritrarre sono le lacrime d’emozione, gli abbracci veri, e gli sguardi. Uno sguardo con la persona giusta racchiude e racconta tutta una vita. Una cosa che tento molto a far capire ai miei clienti e che il fotografo è fotografo, il videografo è il videografo. Sono complementari e importanti tutti e due, parliamo di due professionisti”.

Accadono cose curiose, aneddoti e soprattutto richieste anche bizzarre da parte degli sposi o i familiari durante in evento? Che siano nozze o un diciottesimo

“Aneddoti non ne mancano, sia in ogni matrimonio che in ogni storia di cui vengo a conoscenza così come storie travagliate ed a volte buffe: è il bello del mio lavoro. Non manca mai l’eccezione come la mamma un po’ più puntigliosa o la zia che diciamo vorrebbe insegnarti il mestiere (…ride). Il cliente ha sempre ragione e lo devi lasciare contento, rispettando i ruoli ovviamente”.