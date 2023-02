Furti in un’azienda edile e in un cantiere, accuse ad un pregiudicato: è a giudizio

Gela. Secondo gli investigatori, ci sarebbe ancora lui dietro a diversi furti risalenti allo scorso anno. Gianfranco Turco, con precedenti penali alle spalle proprio per reati dello stesso tipo, deve rispondere di altri due colpi nella sede di un’azienda edile e in un cantiere avviato in città. Vennero portati via materiale e attrezzi. Avrebbe agito insieme ad un complice, allo stato non identificato. E’ inoltre accusato di aver violato la misura che gli era già stata imposta. Tutti elementi che verranno valutati in giudizio anche se anzitutto la difesa, sostenuta dal legale Salvo Macrì, ha avanzato richiesta di perizia, per valutare le condizioni di Turco. Una posizione già espressa in altri procedimenti dello stesso tipo.