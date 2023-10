Futsal, Gela in missione in Calabria per la prima vittoria stagionale

Gela. Dopo il rocambolesco pareggio interno contro la Blingink Soverato per 3-3, il Gela Futsal va ad affrontare il Bovalino in una delle trasferte peggiori della stagione. La gara si giocherà oggi alle 18. La squadra di mister Fecondo dovrà infatti giocare in Calabria contro l’attuale settima in classifica. L’impegno del “Pala La Cava” sarà un banco di prova importante per capire a cosa può ambire la squadra, nel tentativo di restare attaccati al treno delle zone nobili della classifica, in virtù anche di una graduatoria ancora corta.