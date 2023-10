Test fondamentale per la Melfa’s Gela Basket contro Catanzaro

Gela. Trasferta in Calabria anche per la Melfa’s Gela Basket, oltre che per il Gela Futsal. Domenica alle 18 la squadra di coach Salvatore Bernardo affronterà il Basket Academy Catanzaro in una trasferta che si prevede ostica. I biancazzurri vogliono riscattarsi dopo la sconfitta contro l’Alfa Catania, la prima stagionale dopo i due successi contro le due mamertine del girone, Svincolati Academy e Peppino Cocuzza. Quello di Catanzaro sarà un altro test fondamentale, contro una formazione anch’essa reduce da una sconfitta contro il Cus Palermo. Melfa’s e Catanzaro a pari punti in classifica a quota quattro, frutto di due vittorie ed un passo falso.