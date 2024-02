C5, il Gela ospita la capolista, Fecondo: “La squadra è carica”

“Nonostante la nostra classifica, questa è una partita a cui teniamo tantissimo. Incontrare la capolista stimola di più la squadra e vogliamo dimostrare che questa classifica attuale è immeritata – afferma mister Enzo Fecondo – immeritata sicuramente per colpa nostra perché ci siamo nascosti dietro a mille problemi per giustificare le nostre mancanze. Questo ci ha portato ad avere 5 punti dopo tutte queste giornate. La squadra è carica per affrontare questa partita nel migliore dei modi. Fino ad oggi in casa, ad eccezione forse di una partita, abbiamo affrontato tutte le squadre alla pari. Poi è anche vero che tutte le partite che potevamo vincere o perdere le abbiamo perse. Speriamo che questo trend negativo, come nelle ultime giornate, finalmente possa cambiare. Ci aspettiamo un pubblico numeroso per prenderci almeno questa piccola grande soddisfazione perché in questo momento noi siamo l’ago della bilancia di chi vincerà il campionato dato che affronteremo prima la capolista, poi la seconda e infine il Mistral, terzo in classifica”.