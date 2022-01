Futsal, il Gela non vuol fallire la C1

Il virus tocca solo di striscio il quintetto biancoazzurro che riesce a proseguire gli allenamenti avendo riscontrato un solo caso di positività in concomitanza con il periodo delle feste. Il Gela C5, rimasto in allenamento e giocando solamente in Coppa, è adesso pronto a riprendere con la prima di ritorno. “Siamo stati fortunati sotto questo punto di vista, abbiamo avuto un solo caso fra il 30 e il 31 – afferma mister Fecondo – I ragazzi erano abbastanza carichi per ricominciare già al rientro dalle festività, ma nonostante lo slittamento ripetuto non hanno mai perso la grinta di tornare in campo. Dopo diversi mesi di vittorie consecutive – continua – nella squadra era subentrata un po’ di stanchezza fisica e mentale, ma questa lunga pausa è servita per ricaricare un po’ le batterie e tornare più forti di prima”. Mister Fecondo riconosce il livello delle squadre avversarie, ma nell’attestare che la vittoria del campionato non sarà facile da conquistare, non nega che i suoi ragazzi abbiano tutte le carte in regola per ottenere il salto di categoria. “Mi aspetto dalla squadra quello che mi sono sempre aspettato – afferma il mister – Abbiamo detto sin dall’inizio che il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato e sicuramente la frenata di dicembre non ci ha fatto cambiare idea – continua – Credo fortemente in questi ragazzi e so che lotteranno sino alla fine per raggiungere l’obiettivo”.