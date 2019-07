Futuro Timpazzo all’Ars, domani inizia collaudo Tmb: Di Paola, “basta emergenze su rifiuti”

Gela. L’emergenza rifiuti non è affatto superata in città e quanto accaduto negli ultimi giorni ha indotto anche la Commissione regionale ambiente ad interessarsene. Nelle scorse ore, davanti ai deputati Ars che ne fanno parte e al presidente Giusy Savarino, si sono presentati i responsabili dei siti di conferimento di Timpazzo, Bellolampo e Agrigento. Una riunione chiesta dal deputato grillino Nuccio Di Paola. Timpazzo, con una proroga dell’impianto Tmb mobile e in attesa che vada a regime il nuovo sistema di trattamento meccanico biologico dei rifiuti (uno dei più grandi di tutto il Sud d’Italia), ha un’autonomia di circa quattro mesi. Motivi che hanno indotto il deputato a chiedere un cronoprogramma preciso. “Non possiamo sempre rincorrere le emergenze – spiega – sul nostro territorio, c’è un’impiantisca di alto livello ma vanno superate le inefficienze. Il nuovo Tmb deve partire entro settembre e controlleremo tutte le procedure per la nuova vasca E. Pare che prima di poterla avere a disposizione siano necessarie verifiche che richiederanno molti mesi. Intanto, ho proposto che una parte del nuovo Tmb venga usato come impianto di compostaggio, ci sono le condizioni tecniche, anche se saranno necessarie nuove autorizzazioni. Il direttore generale del dipartimento acqua e rifiuti ha aperto a questa possibilità, che consentirebbe di superare tutti i problemi che si riscontrano con l’impianto attualmente ubicato in contrada Brucazzi, che ha diversi limiti tecnici ed emette odori insopportabili. Se non ci si attiva in tempo, a pagarne le conseguenze saranno sempre gli utenti, che dovranno fare i conti con bollette sempre più salate”.