Gara rifiuti deserta, domani assemblea Srr4: “Decideremo se proseguire con lo stesso bando”

Gela. L’assemblea della Srr4 arriva dopo che la gara breve da un anno per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è andata deserta. I sindaci dei Comuni dell’ambito si vedranno domani. La convocazione è stata inoltrata dal primo cittadino di Riesi Salvatore Chiantia. Il presidente della Srr4, in accordo con gli altri componenti, vuole fare il punto della situazione. Una gara da tredici milioni di euro andata deserta, non è un finale che tanti potessero attendersi. Il servizio, anche in città, continuerà ad essere gestito da Tekra, almeno fino ad una nuova assegnazione. La gara “ponte”, sulla carta, sarebbe dovuta servire a fare da apripista a quella pluriennale, che consentirà un’assegnazione per un periodo molto più lungo e a cifre decisamente superiori. Nessuna azienda si è fatta avanti. In città, i rapporti tra amministrazione comunale e Tekra non sono dei migliori, con tante incomprensioni, soprattutto rispetto ai servizi e alla qualità offerta.