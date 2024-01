Gela, arriva la fumata bianca: Lorenzo Longo ad un passo dalla firma

Segnale forte da parte della società che capisce, data soprattutto l’emergenza infortuni che ha colpito la squadra, che non è possibile lottare per un posto in zona playoff con i giocatori contati e decide di intervenire sul mercato. Un’alternativa a Martinez e Gambuzza di ottimo livello per mister Mirko Fausciana, che potrà così far rifiatare i due centrali difensivi che non hanno saltato neanche una partita in stagione. Longo vanta nel proprio curriculum un’esperienza nelle giovanili del Catania e tante presenze in Serie D, tra Sanremese, Sancataldese, Biancavilla e Troina.