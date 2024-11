Gela Basket, arriva domani al PalaLivatino il Milazzo

Gela. Match sulla carta abbordabile per il Gela Basket, che affronterà domani al PalaLivatino il Peppino Cocuzza di Milazzo. La classifica dei mamertini, fermi a 8 punti in classifica, non impensierisce più di tanto i biancazzurri, che sanno di non dover sottovalutare gli avversari ma sono consapevoli di partire favoriti e di essere chiamati a sciorinare una grande prestazione, in modo tale da rimanere sulla scia dell’Olympia Comiso, capolista del girone avanti di due lunghezze dai locali, a pari punti, invece, con Alfa Catania e Dierre Reggio Calabria.