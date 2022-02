Gela FC a Licodia ed SSD in casa per il riscatto, la Melfa’s ospita Reggio Calabria

Gela. Dopo le sconfitte subite nel turno infrasettimanale tornano in campo le squadre gelesi di calcio. In Promozione il Gela FC dovrà vedersela con il Licodia Eubea, allenato da Alessio Catania. Dopo la scoppola di Modica, il tecnico Evola si aspetta una reazione caratteriale forte dai suoi giocatori. I plau off vanno difesi e consolidati, a partire dalla trasferta di domani pomeriggio

In Prima categoria SSD Gela in casa contro il Campanarazzu. I biancazzurri hanno conosciuto la prima sconfitta stagionale, seppur in Coppa Sicilia mentre in campionato le cose sono andate decisamente meglio. Occorre però maggiore concentrazione.

In Seconda categoria il Gela Calcio di Nassi giocherà a Mazzarino.