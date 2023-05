Gela FC ed SSD Gela non trovano l’intesa per la fusione

Gela. La SSD Gela comunica che non ci sono attualmente le condizioni per procedere alla fusione con la Nuova Città Di Gela, meglio nota come Gela FC. Come anticipato da noi intorno alle 14, nell’incontro di oggi non se n’è fatto nulla. Pare che uno dei problemi più ostativi sia stato la scelta dello staff tecnico (allenatore, direttore sportivo, team manager).

Pertanto le due squadre, a meno di ripescaggi, faranno parte entrambe del prossimo campionato di Promozione. Come affermato nel comunicato, tra le due squadre rimane comunque un rapporto di collaborazione e amicizia.