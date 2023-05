Per la procura ci furono compensazioni non dovute, fissata udienza preliminare per otto coinvolti

Gela. Davanti al gup del tribunale dovranno presentarsi a settembre. Sono otto i coinvolti in un’indagine che lo scorso anno determinò approfondimenti su quello che viene ritenuto un presunto sistema irregolare fondato su compensazioni fiscali indebite. E’ stata fissata l’udienza preliminare per l’imprenditore Giovanni Salsetta, per il commercialista Sergio Tufano e ancora per Giuseppe Goldini, Luca Corallo, Donato Proietto, Matteo Collura, Antonio Riccio e Manuel Canale. Gli investigatori ipotizzano un’elusione fiscale da circa quattro milioni di euro e ci sarebbero state società di appoggio, utilizzate solo per le compensazioni. Contestazioni che gli imputati hanno respinto già in fase di indagine. Per Salsetta, a fine marzo il riesame di Caltanissetta ha annullato uno dei capi di imputazione, confermando quanto deciso dalla Cassazione, che aveva già accolto la tesi del difensore, l’avvocato Giovanni Lomonaco.