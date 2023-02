Gela FC Juniores ad un passo dal titolo

Gela. Scontro diretto a senso unico tra le capoliste del campionato regionale Juniores Gela FC ed SSD Gela. Dopo l’andata finita 1-0 in favore dei biancazzurri decisa da Caci, stavolta i gialloneri si vendicano e sconfiggono gli avversari con un netto risultato di 3-0. Ad aprire le danze, nel primo tempo, un gol di Federico Rechichi, fratello dell’ex Gela Angelo, seguito poi da Ferrigno e Parisi, in rete nel secondo tempo. Espulso nel secondo tempo invece il terzino Argirdeni per gioco pericoloso.

I gialloneri si ritrovano primi in classifica a +2 sui biancazzurri e con una partita in meno, in attesa della sfida di lunedì prossimo contro il Riesi che potrebbe decidere le sorti del campionato.