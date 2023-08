Gela Futsal, obiettivo difendere la Serie B

Poche novità nel gruppo squadra. La più importante riguarda la porta. Non sarà più Marti Rodriguez a difendere i pali biancazzurri ma il neo portiere Santo Biasco. Classe 2001, ha difeso i pali dell’Atletico Nissa nel campionato di Serie C2, vincendo i playoff. Vanta anche un’esperienza in B con la Pro Nissa. Tornano a disposizione di mister Fecondo anche due importanti ex giocatori, Mattia Mammano ed Emanuele Cinici, partiti in direzione Agrigento per una stagione in Serie C2.