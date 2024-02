C5, il Gela ospita il Villaurea per continuare a credere nella salvezza

Gela. Dopo la batosta di sabato scorso contro il Barcellona Futsal, il Gela C5 torna a giocare davanti ai propri tifosi. La prossima avversaria della squadra di mister Enzo Fecondo sarà la Villaurea di Monreale, trionfante all’andata col risultato di 4-2. L’ultima gara interna dei biancazzurri fu in occasione della prima storica vittoria in Serie B contro il Bovalino col risultato di 3-1. La squadra palermitana risiede attualmente al terzultimo posto in classifica, in zona playout e con 13 punti in più dei gelesi.