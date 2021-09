“Gelo” in maggioranza, “Un’Altra Gela”: “Gnoffo scenda dal suo piedistallo”

“La signora Gnoffo si permette esternazioni spicciole, sbrigative e gratuite su un consigliere che, insieme a tutti quelli che ci hanno messo la faccia, le consente, da nominata, di ricoprire il ruolo di amministratore. Le suggeriamo – aggiungono i consiglieri di “Un’Altra Gela” – così come ha già fatto tante volte il consigliere Romina Morselli, chiedendo scusa alla città per un gesto, tra l’altro, non compiuto direttamente da lei, di fare una bella analisi del suo operato in questi due anni e mezzo e forse troverà la forza per scendere da quel piedistallo su cui ritiene di dovere stare abbarbicata, senza rappresentare nessuno”. Il gruppo di “Un’Altra Gela”, proprio negli ultimi giorni, ha sollevato tanti dubbi sulla condotta di Forza Italia e al sindaco Lucio Greco è stato chiesto di valutare con molta attenzione, anche eventuali nuove “concessioni” politiche da assicurare ai forzisti.